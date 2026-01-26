Incendio all’Isolotto a fuoco baracche e rifiuti Trovate alcune bombole di gas

Alle ore 11:10, i Vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti in via dell’Isolotto, nell’area dell’ex campo nomadi, per un incendio che ha interessato baracche e rifiuti. Durante l’intervento sono state trovate alcune bombole di gas, che hanno richiesto ulteriori accertamenti e precauzioni. L’incidente è sotto controllo e le operazioni di spegnimento sono in corso.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze stanno intervenendo dalle ore 11:10 nel comune di Firenze in via dell’Isolotto dopo la zona dell’ex campo nomadi, per un incendio di baracche e masserizie di rifiuti. Sul posto stanno operando una squadra e un’autobotte. L'incendio è al momento sotto controllo. Sono in corso le operazioni di bonifica durante le quali sono state rivenute diverse bombole di gas gpl. Vinci, incendio in una legnaia. Trovato il corpo carbonizzato di una persona .🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Baracche e rifiuti in fiamme all’IsolottoQuesta mattina a Firenze, in via dell’Isolotto, si è verificato un incendio che ha interessato baracche e rifiuti nelle vicinanze dell’ex campo nomadi.

