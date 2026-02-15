Bergamo | tenta di rapire una bimba al supermercato e le spezza un femore

A Bergamo, un uomo di 37 anni ha tentato di portare via una bambina di 18 mesi al supermercato, causando la rottura del suo femore. La polizia ha arrestato l’uomo dopo che i genitori della piccola si sono opposti e hanno chiamato aiuto. La bambina è stata portata in ospedale e ora si trova sotto cure.

Un uomo di 37 anni afferra una piccola di 18 mesi all'uscita del negozio ma viene bloccato dai genitori e finisce in manette Una tranquilla giornata di svago a Bergamo. Erano circa le 13 del 14 febbraio quando una coppia, insieme alla figlioletta di appena un anno e mezzo, si apprestava a varcare la soglia d'uscita di un affollato supermercato cittadino. Proprio sulla porta scorrevole si è consumato l'assurdo episodio che ha richiesto l'intervento immediato delle forze dell'ordine. Un uomo si è avventato sulla bimba con una violenza inaudita e senza alcun motivo apparente, afferrandola per le gambe nel tentativo disperato di strapparla ai genitori.

