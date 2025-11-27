Fabriano senza biglietto pretendono di salire sul bus | interviene la polizia

FABRIANO (Ancona), 27 novembre 2025 - In due impediscono la partenza di un autobus di linea, provocando un’interruzione di pubblico servizio: interviene la polizia del locale commissariato e denuncia due giovani. Nei giorni scorsi, sul piazzale della stazione, alla fermata di un autobus di linea cittadino, due giovani stavano salendo sul mezzo pubblico ma sono stati prontamente riconosciuti dall’autista in quanto, in passato, diverse volte erano saliti senza biglietto, posizionandosi in fondo al mezzo pubblico e rifiutandosi di mostrare il titolo di viaggio o di scendere. L’autista, come da disposizioni generali di servizio, impediva la salita ai due soggetti che non mostravano il biglietto per la corsa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

