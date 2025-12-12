Pedaggio sulla ex Milano-Meda per la Regione possibili solo degli sconti non sarà gratis
La trasformazione della ex strada Milano-Meda in Pedemontana ha riaperto il dibattito sui costi del pedaggio. La Regione Lombardia ha confermato che, al momento, gli sconti rappresentano l’unica soluzione praticabile, escludendo la possibilità di una gratuità totale, come affermato dall’assessore Terzi.
Pedaggio sulla Milano-Meda trasformata in Pedemontana, per Regione Lombardia l'unica strada percorribile è quella degli sconti, per l'assessore Terzi la gratuità è impossibile. Ieri mattina i 14 sindaci della Brianza e del Comasco che hanno sottoscritto la mozione approvata dai rispettivi consigli comunali sul tema del pedaggio per la Milano-Meda, una volta trasformata in Pedemontana.
La Milano-Meda diventerà un tratto a pagamento della Pedemontana. Le preoccupazioni dei sindaci dei comuni coinvolti: chiedono l'esenzione dal pedaggio - che arriverà fino a 6 euro - almeno per i pendolari. Incertezze sulle ripercussioni del traffico nella viabilità.
Pedaggio sulla ex Milano-Meda, per la Regione possibili solo degli sconti, non sarà gratis - Meda trasformata in Pedemontana, per Regione Lombardia l'unica strada percorribile è quella degli sconti, per l'assessore Terzi
Sindaci in Regione contro il pedaggio sulla Milano-Meda - I rappresentanti dei 14 Comuni che chiedono di mantenere la gratuità
