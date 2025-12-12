Pedaggio sulla ex Milano-Meda per la Regione possibili solo degli sconti non sarà gratis

Ilnotiziario.net | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La trasformazione della ex strada Milano-Meda in Pedemontana ha riaperto il dibattito sui costi del pedaggio. La Regione Lombardia ha confermato che, al momento, gli sconti rappresentano l’unica soluzione praticabile, escludendo la possibilità di una gratuità totale, come affermato dall’assessore Terzi.

Pedaggio sulla Milano-Meda trasformata in Pedemontana, per Regione Lombardia l’unica strada percorribile è quella degli sconti, per l’assessore Terzi la gratuità è impossibile. Ieri mattina i 14 sindaci della Brianza e del Comasco che hanno sottoscritto la mozione approvata dai rispettivi consigli comunali sul tema del pedaggio per la Milano-Meda, una volta trasformata in Pedemontana, . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

pedaggio sulla ex milano meda per la regione possibili solo degli sconti non sar224 gratis

© Ilnotiziario.net - Pedaggio sulla ex Milano-Meda, per la Regione possibili solo degli sconti, non sarà gratis

pedaggio ex milano medaPedaggio sulla ex Milano-Meda, per la Regione possibili solo degli sconti, non sarà gratis - Meda trasformata in Pedemontana, per Regione Lombardia l’unica strada percorribile è quella degli sconti, per l’assessore Terzi la ... Come scrive ilnotiziario.net

pedaggio ex milano medaSindaci in Regione contro il pedaggio sulla Milano-Meda - I rappresentanti dei 14 Comuni che chiedono di mantenere la gratuità sulla ... Scrive espansionetv.it

SP415 | MILANO - PAULLO | Strada Provinciale ex Strada Statale 415 Paullese

Video SP415 | MILANO - PAULLO | Strada Provinciale ex Strada Statale 415 Paullese