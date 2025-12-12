Pedaggio sulla ex Milano-Meda per la Regione possibili solo degli sconti non sarà gratis

La trasformazione della ex strada Milano-Meda in Pedemontana ha riaperto il dibattito sui costi del pedaggio. La Regione Lombardia ha confermato che, al momento, gli sconti rappresentano l’unica soluzione praticabile, escludendo la possibilità di una gratuità totale, come affermato dall’assessore Terzi.

