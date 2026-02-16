Secchi di liquami e scarti di pesce contro il concorrente all' Addaura condannato un commerciante

Un commerciante è stato condannato dopo aver versato secchi di liquami e scarti di pesce sul banco del suo rivale all’Addaura, nel tentativo di sabotare la sua attività. La disputa tra venditori ambulanti davanti al lido La Marsa si è scatenata per ottenere il miglior posto durante l’estate, quando si fanno i maggiori guadagni. La rivalità tra i due si prolunga da anni e si acuisce ogni stagione balneare.

Una faida tra ambulanti davanti al lido La Marsa, all'Addaura, per accaparrarsi il posto migliore in estate "quando si guadagnano le carte di mille lire" ed eliminare ogni forma di concorrenza. Scomodando addirittura due famiglie mafiose ed arrivando a scaricare liquami puzzolenti, scarti di pesce e l'acqua delle mozzarelle davanti al furgoncino del rivale per farlo andare via. Soprusi, minacce, intimidazioni che la vittima, un piccolo imprenditore, non aveva esitato a denunciare. Adesso la condanna del concorrente sleale, che aveva usato metodi tipicamente mafiosi per impedirgli di lavorare e prendersi i suoi clienti, è definitiva.