Botte e minacce all’ex moglie monitorava gli spostamenti Condannato commerciante

Un commerciante di La Spezia è stato condannato a dieci mesi di reclusione con pena sospesa per aver minacciato e perseguitato l’ex moglie, monitorandone gli spostamenti e comportamenti. La sentenza si inserisce nel contesto di episodi di intimidazione e violenza domestica avvenuti nella zona, evidenziando le conseguenze legali di tali comportamenti.

La Spezia, 11 dicembre 2025 – Un commerciante sarzanese è stato condannato a dieci mesi di reclusione, pena sospesa, per le minacce e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna. In una circostanza la situazione è ulteriormente degenerata con un pugno sferrato dall’uomo durante un incontro avvenuto in città. Nel rito abbreviato che si è tenuto in Tribunale a Spezia l’avvocato Francesco Mione difensore della donna ha ricostruito gli episodi che si sono ripetuti dopo la conclusione della relazione anche in presenza della figlia minorenne della coppia. Una situazione delicata che ha provocato nella donna una condizione psicologica fragile, stati di ansia e paura a ogni incontro con l’uomo anche semplicemente per affrontare temi relativi alla loro figlia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Botte e minacce all’ex moglie, monitorava gli spostamenti. Condannato commerciante

