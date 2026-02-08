Un commerciante di cavalli da salto è stato condannato per aver truffato diversi clienti. Molti appassionati e proprietari avevano affidato i loro animali in conto vendita, convinti di affidarsi a un esperto. Invece, il commerciante aveva imbrogliato, lasciando senza i loro cavalli molte persone che avevano investito tempo e soldi. La sentenza arriva dopo un’indagine durata mesi e conferma le accuse di truffa.

Erano in tanti ad affidargli, in conto vendita, i propri cavalli da salto: non era solo un appassionato, ma anche un esperto commerciante. Secondo le accuse, però, invece di vendere i purosangue – oltre una decina – ai prezzi concordati con i proprietari, li avrebbe ’svenduti’, per poi intascare. Con l’accusa di truffa aggravata nei giorni scorsi un 30enne carpigiano è stato condannato, nel procedimento con rito abbreviato, ad un anno di reclusione, pena sospesa e non menzione e duecento euro di multa, oltre alle spese del giudizio. La procura per l’imputato aveva chiesto due anni e quattro mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Truffa dei cavalli, commerciante condannato

