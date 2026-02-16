Seccardini | Basta parlare di arbitri La partita si era complicata

Simone Seccardini, allenatore dell’Atletico Ascoli, si scaglia contro l’arbitro dopo la partita. La sua squadra ha vinto, ma lui si lamenta ancora delle decisioni prese in campo. Seccardini dice che le cose si sono fatte complicate a causa di alcune chiamate discutibili e si rifiuta di parlare ulteriormente di arbitri.

Nonostante la vittoria il tecnico dell’ Atletico Ascoli, Simone Seccardini, arriva in sala stampa decisamente arrabbiato nei confronti dell’arbitro. Mister Seccardini, espulsione che ha condizionato la gara? "La gara si è complicata con l’ espulsione ingiusta e incommentabile così come le mancate altre decisioni del direttore di gara, ma da qui alla fine eviterò di parlare degli arbitri. Non commenterò più gli episodi perché davvero quest’anno ne stiamo vedendo di tutti i colori. C’è da ringraziare i ragazzi che hanno mantenuto i nervi saldi nonostante le ingiustizie arbitrali subite. Avete sofferto in dieci ma alla fine la vostra maggiore qualità ha avuto la meglio? "I ragazzi hanno mostrato grande attaccamento alla maglia e spirito di sacrificio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

