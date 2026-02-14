Juventus Chivu Basta parlare di arbitri! Non ci sono fantasmi

Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha criticato le discussioni sugli arbitri prima della partita contro la Juventus, dicendo che non ci sono fantasmi da inseguire. Ha spiegato che la squadra deve concentrarsi sul campo e non sui giudizi arbitrali, anche se alcuni episodi recenti hanno alimentato polemiche. Chivu ha poi ricordato che il calcio si gioca in 11 contro 11, sottolineando l’importanza di mantenere la concentrazione sulla prestazione.

