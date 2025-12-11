Calcio Serie D Pianese c’è la Juve Next Gen Fabrizi | Partita complicata
La Pianese si prepara ad affrontare la Juventus Next Gen domani sera al Moccagatta alle 20:30. La squadra toscana mira a mantenere la continuità dei risultati positivi e a mettere in difficoltà le zebrette, con Fabrizi che sottolinea la complessità della partita. Un impegno importante per consolidare la prestazione e proseguire nel cammino in Serie D.
Vuol fare bene, la Pianese, domani sera al Moccagatta (fischio di inizio alle 20,30): le zebrette vogliono dare continuità al loro, positivo, cammino, e tenere la Juventus Next Gen a debita distanza. Due punti separano le due squadre bianconere in classifica con quella di Birindelli che, grazie al successo sul Gubbio, è volata a quota 21 (7 i punti conquistati nelle ultime tre gare), ovvero al decimo posto. "In quest’ultimo periodo stiamo andando bene e potevamo avere anche qualche punto in più se non fosse stato per alcune situazioni – le parole dell’attaccante Luca Fabrizi (nella foto) –. Ci stiamo allenando nel migliore dei modi e i risultati ottenuti sono il frutto del duro lavoro che facciamo quotidianamente". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
