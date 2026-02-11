Scuole chiuse per maltempo e allerta meteo arancione domani giovedì 12 febbraio | l’elenco delle regioni

Domani, giovedì 12 febbraio, molte scuole resteranno chiuse in alcune regioni della Calabria a causa del maltempo. La Protezione civile ha dichiarato l’allerta meteo arancione e in diversi comuni le lezioni sono state sospese per motivi di sicurezza. La situazione resta sotto controllo, ma gli studenti dovranno aspettare un giorno in più prima di tornare in classe.

L'elenco in aggiornamento delle scuole chiuse domani giovedì 12 febbraio 2026, per maltempo. Stop alle lezioni in alcuni comuni di Calabria, dove c'è allerta meteo arancione. Domani molte scuole in Calabria resteranno chiuse a causa del maltempo. Maltempo, allerta meteo arancione e gialla e scuole chiuse domani 6 febbraio: le regioni a rischio Domani l'Italia si sveglia sotto pioggia e vento forte. Maltempo, Allerta Arancione nel Vibonese: ecco le scuole chiuse (AGGIORNAMENTI)Il maltempo alza il tiro sulla Calabria tirrenica: domani, giovedì 12 febbraio 2026, il livello di allerta per Vibo Valentia (Zona 3) passerà da giallo ad arancione, secondo l'ultimo bollettino del Ce ... Allerta Meteo, giovedì 12 e venerdì 13 scuole chiuse in molti Comuni: l'ELENCO aggiornato LIVEL'Italia si prepara ad affrontare una delle fasi di maltempo più severe dell'inverno. La Protezione Civile ha emesso per domani, giovedì 12 febbraio, un'allerta meteo arancione che coinvolge ampie zon ...

