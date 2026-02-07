Napoli e l’allarme Scott McTominay un segnale da non trascurare dopo la partita contro il Genoa

Dopo la partita contro il Genoa, Scott McTominay ha fatto preoccupare il Napoli. L’inglese, che ormai gioca con continuità e si è preso un ruolo chiave nella squadra di Antonio Conte, ha lasciato il campo visibilmente dolorante. I medici sono stati chiamati in fretta e si attendono notizie sulle sue condizioni, che potrebbero influenzare le prossime partite. La sua presenza in campo è diventata fondamentale, ma ora il club si prepara al peggio.

Scott McTominay è diventato uno degli uomini imprescindibili del Napoli di Antonio Conte, ma proprio questa centralità rischia ora di trasformarsi in un problema. Lo scozzese ha infatti giocato le ultime 20 partite consecutive da titolare, restando sempre in campo per tutti i 90 minuti, senza mai rifiatare. Un dato che certifica la sua importanza, ma che allo stesso tempo accende più di un campanello d'allarme. L'unico altro calciatore azzurro capace di una simile continuità è stato Giovanni Di Lorenzo, che però ha pagato con un infortunio, fortunatamente non grave. Un precedente che non può essere ignorato, soprattutto considerando che McTominay da diverse settimane gioca stringendo i denti, alle prese con problemi fisici che lo staff monitora con attenzione.

