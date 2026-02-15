Corriere dello Sport | McTominay out ma il futuro è suo | parte la trattativa per il rinnovo
Scott McTominay non scende in campo contro la Roma perché ha subito un infortunio durante gli allenamenti, che lo terrà lontano dal campo per alcune settimane. La sua assenza pesa molto per il Napoli, ma il club ha già avviato le trattative per rinnovare il contratto del centrocampista scozzese, considerando il suo ruolo importante nella squadra. Nei prossimi giorni, si aspetta un incontro tra le parti per definire i dettagli dell’accordo.
"> NAPOLI – Il più pesante degli assenti di Napoli-Roma è Scott McTominay. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’infiammazione al tendine del gluteo non ha lasciato scampo allo scozzese: sembrava in miglioramento, il recupero appariva possibile, ma nella giornata di ieri il fastidio è tornato a farsi sentire. E così è arrivata la resa. Niente scontro diretto Champions dopo aver già saltato i quarti di Coppa Italia contro il Como. Un’altra tegola per Conte, già costretto a fare i conti con le assenze di Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo e Neres, con Gilmour ancora ai box da due mesi e mezzo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
