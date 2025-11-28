Furto al centro commerciale ladro in fuga aggredisce la guardia che lo blocca in strada

Prima il furto in uno dei negozi del centro commerciale San Martino, poi la fuga in strada e l'aggressione alla guardia giurata che lo ha bloccato.É finito in manette con l'accusa di rapina impropria il 39enne arrestato nei giorni scorsi dalla polizia. Si tratta di un uomo di nazionalità rumena. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

*Furto nel centro storico, commercianti chiedono più sicurezza* ? Prosegue la caccia al ladro della Natività Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #commercianti #furto #prosegue #fornite #polizia #centro #storico #natività #i - facebook.com Vai su Facebook

Cagliari, furto in un locale del centro: arrestato un 29enne Vai su X

Torna la paura in centro a Perugia: ennesimo furto. Arrestato il ladro - E adesso ci risiamo: i carabinieri hanno arrestato un cittadino del Gambia, di 28 anni, ... Riporta lanazione.it

Bolt insegue il ladro in un centro commerciale, ma non è come sembra: gli incredibili risultati della simulazione - Un ladro avrebbe possibilità di farla franca anche se a inseguirlo ci fosse l’uomo più veloce del mondo? Si legge su ilfattoquotidiano.it

Battipaglia, tentato furto in attività commerciale: ladro arrestato - Un tentativo di furto in un’attività commerciale in centro è stato sventato grazie al ... Come scrive msn.com