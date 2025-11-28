Furto al centro commerciale ladro in fuga aggredisce la guardia che lo blocca in strada

Prima il furto in uno dei negozi del centro commerciale San Martino, poi la fuga in strada e l'aggressione alla guardia giurata che lo ha bloccato.É finito in manette con l'accusa di rapina impropria il 39enne arrestato nei giorni scorsi dalla polizia. Si tratta di un uomo di nazionalità rumena. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

