Scoppia incendio nell' officina meccanica ingenti i danni a mezzi e attrezzature

Le fiamme sono divampate nella prima mattinata di lunedì facendo accorrere le squadre dei vigili del fuoco che hanno provveduto ad estinguere il rogo Sono divampate poco prima delle 8 di lunedì le fiamme che hanno provocato ingenti danni in un'officina di Santarcangelo. Il rogo ha interessato un capannone all'angolo tra le vie Andrea Costa e Uso che ospita diverse attività. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno visto un denso fumo levarsi dallo stabile. Sul posto sono accorse due squadre dei vigili del fuoco, oltre alle pattuglie della Municipale clementina e dei carabinieri, col personale del 115 che ha provveduto ad estinguere l'incendio che si era sviluppato all'interno dell'officina prima che si allargasse alle altre attività.🔗 Leggi su Riminitoday.it

