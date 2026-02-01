Altro che floreale per la primavera | Jonathan Anderson riscrive il couture Dior e lo rende cool davvero

Nella giornata di ieri, al Musée Rodin, Jonathan Anderson ha presentato la sua prima collezione Haute Couture per Dior. L’evento ha attirato molti appassionati e addetti ai lavori, curiosi di vedere come il designer ha reinterpretato il famoso marchio. Anderson ha mostrato abiti che mescolano eleganza classica e tocchi moderni, rendendo il couture Dior più fresco e attuale. La sfilata ha lasciato tutti senza parole, dimostrando che il talento del designer può portare un tocco di novità anche tra le creazioni più tradizionali.

È successo al Musée Rodin, quando Jonathan Anderson ha firmato la sua prima collezione Haute Couture per Christian Dior. Fiori ovunque, sì. Ma non quelli scontati. Qui i florals diventano linguaggio, struttura, memoria. E improvvisamente la frase " floreale per la primavera " smette di essere una battuta ironica e torna a essere rivoluzionaria. Jonathan Anderson debutta da Dior Haute Couture: la collezione Primavera 2026 tra arte, fiori e savoir-faire. La collezione Spring 2026 è un vero ecosistema visivo: petali applicati come gioielli, steli trasformati in parasole, abiti che sembrano sbocciare direttamente dal corpo.

