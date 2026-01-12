Scontro tra veicoli all’altezza dell’Università | un ferito portato in ospedale

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina, intorno alle 8:20, si è verificato un incidente stradale alla Rotonda delle Scienze, che ha causato feriti. Una persona è stata trasportata in ospedale dal 118. Lo scontro ha coinvolto due autovetture, una Lancia Y e una Fiat Panda, mentre percorrevano la rotatoria in direzione della zona alta, all'altezza di uno dei passi carrabili dell'Università. A causa della violenza dell'urto, la Panda è finita sul marciapiede. L'incidente ha creato disagi alla circolazione, soprattutto in un orario di punta, con molte persone dirette al lavoro. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

