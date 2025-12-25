Scontro tra due auto un ferito grave | FOTO
Schianto tra due auto, una Fiat Punto vecchio modello e una Nuova Punto in via Tirso a Castel Volturno in località Destra Volturno nei pressi del caseificio Spinosa.L'incidente si è verificato nella serata della vigilia di Natale dove un uomo, di nazionalità africana e senza documenti alla guida. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Scontro tra due auto e un furgone, un ferito grave trasportato in elisoccorso al Maggiore
Leggi anche: Scontro tra due moto e un'auto: il ferito più grave ricoverato al Cardarelli
Scontro frontale tra due auto: quattro feriti, gravissima una 54enne; Schianto frontale fra due auto in strada Bellaria, due feriti gravi; Scontro tra due auto: due feriti in ospedale; Incidente frontale tra due auto: una persona incastrata tra le lamiere, grave l'83enne alla guida. Ferito un 20enne.
Scontro tra due auto, un ferito grave | FOTO - Schianto tra due auto, una Fiat Punto vecchio modello e una Nuova Punto in via Tirso a Castel Volturno in località Destra Volturno nei pressi del caseificio Spinosa. casertanews.it
Giovane di 22 anni ferito seriamente nello scontro tra due auto sul raccordo Perugia - Bettolle - Il 22enne era incastrato nell'abitacolo dell'auto finita fuori strada ed è stato estratto dalla squadra dei vigili del fuoco della sede distaccata di Cortona per essere affidato ai sanitari. corrierediarezzo.it
Scontro tra auto nell’Aretino: due feriti, uno grave - L’uomo è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari. msn.com
CARAMBOLA MORTALE LUNGO LA MONSELICE MARE: UNA VITTIMA E UN FERITO GRAVE | 27/11/2025
Leverano: scontro tra due auto, un morto alla vigilia di Natale - facebook.com facebook
Incidente oggi a Roma tra Acilia e Dragoncello, scontro auto-bus Atac: morta una 27enne x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.