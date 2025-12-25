Scontro tra due auto un ferito grave | FOTO

Schianto tra due auto, una Fiat Punto vecchio modello e una Nuova Punto in via Tirso a Castel Volturno in località Destra Volturno nei pressi del caseificio Spinosa.L'incidente si è verificato nella serata della vigilia di Natale dove un uomo, di nazionalità africana e senza documenti alla guida. 🔗 Leggi su Casertanews.it

