Incidenti stradali scontro tra due moto | traffico in tilt sulla sorrentina

Da napolitoday.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina sulla SS 145 'Sorrentina' a Vico Equense, in provincia di Napoli, si è verificato uno scontro tra due motociclette. L’incidente ha causato rallentamenti e code lungo la strada, influendo sulla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e garantire la sicurezza. La situazione si sta progressively normalizzando, ma si consiglia di prestare attenzione e di valutare percorsi alternativi.

Code lungo la SS 145 'Sorrentina' a Vico Equense, in provincia di Napoli, dove questa mattina si è registrato un incidente tra due moto.Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Incidente sulla statale 106 a Cosenza, scontro tra auto: morti due 20enni, altri 4 feriti. Traffico in tilt

Incidenti stradali, scontro tra due auto nel Frusinate: muore 78enne
Un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla Strada Regionale Monti Lepini, a Giuliano di Roma, in provincia di Frosinone, ha causato la morte di un uomo di 78 anni. La collisione tra due vetture ha avuto conseguenze tragiche, lasciando la comunità sgomenta.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.