Incidenti stradali scontro tra due moto | traffico in tilt sulla sorrentina

Stamattina sulla SS 145 'Sorrentina' a Vico Equense, in provincia di Napoli, si è verificato uno scontro tra due motociclette. L’incidente ha causato rallentamenti e code lungo la strada, influendo sulla viabilità locale. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e garantire la sicurezza. La situazione si sta progressively normalizzando, ma si consiglia di prestare attenzione e di valutare percorsi alternativi.

Code lungo la SS 145 'Sorrentina' a Vico Equense, in provincia di Napoli, dove questa mattina si è registrato un incidente tra due moto.Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo.

Un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla Strada Regionale Monti Lepini, a Giuliano di Roma, in provincia di Frosinone, ha causato la morte di un uomo di 78 anni. La collisione tra due vetture ha avuto conseguenze tragiche, lasciando la comunità sgomenta.

