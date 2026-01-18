Incidente a Torino Centro | donna investita da un' auto trasportata in ospedale

Nella notte di domenica 18 gennaio 2026, a Torino, una donna di 47 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava corso Cairoli, all’incrocio con via dei Mille. La vittima è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale. L’incidente è sotto indagine per chiarire le dinamiche e le cause dell’accaduto.

Una donna di 47 anni è stata investita da un'auto nella notte di oggi, domenica 18 gennaio 2026, mentre attraversava corso Cairoli, all'altezza dell'incrocio con via dei Mille, a Torino. I sanitari del 118 Azienda zero sono intervenuti e l'hanno trasportata in ambulanza all'ospedale Cto in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Incidente a Torino San Donato: donna investita da un'auto, trasportata in ospedale Leggi anche: Incidente a Torino Regio Parco: bimba investita da un'auto, trasportata in ospedale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tragico schianto a Carmagnola, morta una donna. Altre cinque persone ferite; Terribile incidente a Vinovo: investita da un furgone, Francesca Lampertico è morta in ospedale; E’ morta in ospedale la donna di 91 anni investita dall’autista di un furgone a Vinovo; Grave incidente a Vinovo: morta 92enne, travolta da un furgone. Donna investita nella notte in corso Cairoli: è grave - Intorno alle 2, una donna di 47 anni è stata investita all’incrocio tra corso Cairoli e via dei Mille, in pieno centro. torinoggi.it

Terribile incidente a Vinovo: investita da un furgone, Francesca Lampertico è morta in ospedale - Una donna di 92 anni, Francesca Lampertico, più conosciuta come Franca Baudino (dal cognome del marito di cui era vedova), è stata investita e trascinata per diversi metri da un furgone Fiat Talento, ... torinotoday.it

Incidente domestico a castel Boglione: donna ustionata trasportata al Cto di Torino - Una donna di 65 anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha riportato ustioni di secondo grado sul 90% del corpo. gazzettadasti.it

INIZIO EVENTO: A6 Torino-Savona Incidente a Carrù In Entrata in entrambe le direzioni (Inizio evento ore 04:53 del 18-01-2026) #TroncoA6 #TorinoSavona - facebook.com facebook

CONCLUSO Autostrada #A4 Torino-Milano Code per incidente tra Volpiano Sud e Settimo Torinese in direzione Torino agg. ore 20:56 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.