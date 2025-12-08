Cassino grave incidente con microcar | 17enne in prognosi riservata

Frosinonetoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di grande apprensione ieri sera intorno alle ore 18, quando una microcar Aixam, condotta da un 17enne di Cassino con a bordo un 16enne, ha perso il controllo mentre affrontava una rotatoria in via Folcara. Il mezzo è fuoriuscito dalla carreggiata e si è ribaltato più volte, causando. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

cassino grave incidente microcarFormello, scontro tra auto e microcar: muore ragazza di 16 anni - Indagini in corso per accertare eventuali responsabilità ... Da rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Cassino Grave Incidente Microcar