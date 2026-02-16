Scontri prima e dopo Cremonese-Napoli | 20 Daspo per 50 anni complessivi VIDEO

Una serie di scontri tra tifosi prima e dopo la partita tra Cremonese e Napoli ha portato alla consegna di venti Daspo, che coprono un totale di cinquant’anni di divieto di accesso agli stadi. La polizia ha avviato un’indagine approfondita, coinvolgendo anche le immagini di videosorveglianza. Durante gli incidenti, alcuni tifosi si sono affrontati con bottiglie e fumogeni, creando tensione nel centro della città.

CREMONA – Ventuno provvedimenti complessivi, cinquanta anni di Daspo e un'indagine articolata condotta dalla Digos della Questura di Cremona. È il bilancio dei fatti avvenuti in occasione di Cremonese-Napoli dello scorso 28 dicembre e, successivamente, durante Cremonese-Inter del 1° febbraio. Aggressioni prima del match Prima della gara contro il Napoli, una ventina di ultras partenopei era arrivata in città a bordo di un minivan e due auto a noleggio, muovendosi in gruppo nelle zone limitrofe allo stadio Zini. Durante gli spostamenti, alcuni di loro sono scesi dai veicoli aggredendo un tifoso grigiorosso diretto allo stadio, sottraendogli sciarpa e cappellino con i colori ufficiali della Cremonese.

La Polizia di Stato di Cremona ha deciso di allontanare per 50 anni complessivi 20 tifosi dopo i comportamenti violenti avvenuti prima e dopo la partita tra Cremonese e Napoli dello scorso 28 dicembre.

Un tifoso dell’Inter di 19 anni, coinvolto nel lancio di una bomba carta durante la partita Cremonese-Inter del 1° febbraio, riceve un Daspo di quattro anni.

