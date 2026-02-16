Incontro Cremonese–Napoli | la Polizia di Stato emette 20 Daspo per 50 anni complessivi

La Polizia di Stato di Cremona ha deciso di allontanare per 50 anni complessivi 20 tifosi dopo i comportamenti violenti avvenuti prima e dopo la partita tra Cremonese e Napoli dello scorso 28 dicembre. Durante le indagini, gli agenti hanno identificato i responsabili di atti di vandalismo e risse tra gruppi di supporters, che hanno provocato danni a sedie e strade vicine allo stadio.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, prima del match una ventina di ultras partenopei è arrivata in città a bordo di un minivan e due autovetture noleggiate, muovendosi in gruppo tra strade e piazze nelle vicinanze dello stadio.