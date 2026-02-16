Gli scontri tra tifosi e i fumogeni lanciati durante la partita Cremonese-Napoli dello scorso 28 dicembre sono alla base dei venti provvedimenti di Daspo emessi dalle autorità. Le violenze sono scoppiate prima del calcio d'inizio, coinvolgendo gruppi ultras napoletani, e sono proseguite anche dopo il fischio finale, con comportamenti aggressivi che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Un episodio che ha scosso l'intera cornice della gara e portato a sanzioni nei confronti di alcuni supporter.

In seguito agli scontri prima del match Cremonese – Napoli dello scorso 28 dicembre da parte delle frange ultras napoletane e delle condotte violente al termine della gara da un gruppo di supporter cremonesi, la Polizia di Stato della Questura di Cremona ha adottato 20 Daspo, per complessivi 50 anni, nei riguardi di 16 ultras partenopei e 4 supporter cremonesi. In particolare, prima dell’inizio del match, una ventina di ultras napoletani sono giunti in città a bordo di un minivan e due autovetture, tutti noleggiati, muovendosi sempre insieme tra le strade e piazze limitrofe all’impianto sportivo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Scontri e fumogeni in Cremonese-Napoli, emessi venti Daspo

Prima della partita tra Cremonese e Parma, scontri tra gruppi ultras hanno portato all’emissione di nove Daspo, sei dei quali riguardano supporter del Parma.

