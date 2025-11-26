Sono undici Daspo emessi dal Questore di Firenze e richiesti dai Carabinieri di Montespertoli per altrettanti tifosi del Viareggio Calcio, alcuni dei quali recidivi, in seguito agli scontri accaduti sulla tribuna dello stadio “Molino del Ponte“ di Montespertoli lo scorso 29 ottobre. Daspo molto pesanti per altro in termini di durata del provvedimento: vanno infatti da un massimo di dieci anni a un minimo di tre anni, con il "divieto di assistere a manifestazioni sportive" per gli undici tifosi viareggini. Nel dettaglio: due tifosi hanno preso 10 anni; due 8 anni; uno 7 anni; due 5 anni; uno 4 anni; tre infine 3 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viareggio, tifosi sanzionati. Emessi undici Daspo