Scontri prima di Cremonese-Parma nove Daspo | sei riguardano ultras del Parma

Prima della partita tra Cremonese e Parma, scontri tra gruppi ultras hanno portato all’emissione di nove Daspo, sei dei quali riguardano supporter del Parma. L’episodio è avvenuto il 21 settembre allo stadio Zini di Cremona, evidenziando le tensioni tra le tifoserie prima dell’incontro sportivo. Le autorità hanno adottato misure di prevenzione per garantire la sicurezza delle manifestazioni sportive.

Scontri tra gli ultras di Parma e Cremonese il 21 settembre, prima della partita allo stadio Zini di Cremona. Il Questore ha emesso nove Daspo con obbligo di firma nei confronti, di cui sei rivolti agli ultras del Parma. Quattro ultras parmensi - con in auto mazze, caschi e altri oggetti.

