Domani la Polisportiva Galli di scena a Empoli nel derby toscano

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Dopo aver vinto il delicato scontro diretto con Pallacanestro Torino, la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno si prepara a una nuova trasferta, questa volta molto più vicina. Domani, infatti, la squadra toscana sarà in campo a Empoli per il derby toscano, un match che potrebbe decidere molto nella corsa ai playoff. La partita si svolgerà al PalaCarrara, dove i giallorossi vogliono confermarsi dopo il successo contro i torinesi e mantenere alta la pressione sulla classifica. Un dettaglio che distingue questa sfida: l’allenatore della Galli ha deciso

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Dopo aver conquistato il delicato scontro diretto con Pallacanestro Torino, la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno si prepara a una nuova trasferta, questa volta molto più vicina. Nel prossimo turno del Girone A di Serie A2 femminile, le ragazze guidate da coach Garcia affronteranno l’USE Empoli nella 19ª giornata della regular season. Le empolesi stanno vivendo un momento di forma opposto a quello vissuto nei primi mesi di campionato: tra il 2025 e il 2026 hanno collezionato otto vittorie consecutive, subendo solo due sconfitte contro le big del torneo, Sanga Milano e Costa Masnaga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Domani la Polisportiva Galli di scena a Empoli nel derby toscano Approfondimenti su polisportiva galli Basket, derby sangiovannese: domenica Synergy e Polisportiva Galli si sfidano per la vetta San Giovanni Valdarno si prepara a vivere un derby importante domenica alle 18. Carrarese-Empoli (venerdì 23 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Apuani favoriti nel derby toscano Venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 20:30 si disputa il match tra Carrarese ed Empoli, valido per la 21ª giornata di Serie B. Ultime notizie su polisportiva galli Argomenti discussi: Blitz a Torino, Polisportiva Galli aggancia il terzo posto; Nell’agenda della polisportiva Galli il derby di Empoli; Sabato la Polisportiva Galli di scena a Empoli nel derby toscano; Successo al cardiopalma per la polisportiva Galli sul parquet di Torino. Super Galli a Torino: Bernardi decisiva ai liberiA2 femminile, missione terzo posto compiuta: finale al cardiopalma contro le piemontesi (57-59). Sabato lo scontro al vertice con Empoli ... lanazione.it Blitz vincente a Torino: la Polisportiva Galli aggancia il terzo postoIn Piemonte le valdarnesi vincono 59 a 57. msn.com #DR1 MS Synergy 58-68 Polisportiva Galli Seconda puntata del derby cittadino, questa volta tra le mura amiche del Paladrago. La MS arriva dalla rocambolesca vittoria ottenuta ad Arezzo; in cerca di continuità è pronta a sfidare la Polisportiva Galli in un matc - facebook.com facebook