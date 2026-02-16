Scomparsi | 11 piacentini svaniti nel nulla nei primi 8 mesi del 2025

Nel Piacentino, undici persone risultano scomparse nel 2025 a causa di misteriosi allontanamenti, molti dei quali sono avvenuti senza alcuna spiegazione apparente. La polizia ha ricevuto oltre cinquanta denunce di scomparsa da parte di familiari e amici, che hanno segnalato l’assenza improvvisa di persone conosciute, alcune delle quali non sono più state ritrovate nonostante le ricerche. Un esempio concreto è quello di Marco, un uomo di 45 anni che è sparito da casa senza lasciare tracce, facendo scattare immediatamente l’allarme tra i suoi cari.

Nel Piacentino sono 50 le denunce di scomparsa presentate nei primi otto mesi del 2025 da familiari o amici di persone che, di punto in bianco, sono svanite nel nulla. La maggior parte dei casi, 39, si è fortunatamente risolta con il ritrovamento. Proprio come accaduto di recente per una.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Scomparsi e mai trovati. Chi sono i baresi svaniti nel nulla e le loro storie Molti baresi sono scomparsi nel nulla, lasciando dietro di sé storie di mistero e dolore. Industria calzaturiera: nei primi 9 mesi del 2025 in Campania export in in calo dell’11,9% Nel periodo dei primi nove mesi del 2025, l’export dell’industria calzaturiera in Campania ha registrato una diminuzione dell’11,9%. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scomparsi: 11 piacentini svaniti nel nulla nei primi 8 mesi del 2025. Scomparsi: 11 piacentini svaniti nel nulla nei primi 8 mesi del 2025Il report del Commissario straordinario del Governo con i dati di Piacenza e provincia sulle persone scomparse. Il parere del criminologo Langella: «Una scomparsa non è mai uguale a un'altra» ... ilpiacenza.it Gatti scomparsi a Piacenza: oltre 15 animali svaniti nel nulla da inizio estateLa provincia di Piacenza è al centro di cronache che stanno creando profonda ansia tra gli amanti degli animali. In pochi mesi, un numero insolitamente alto di gatti, sia domestici che randagi, è ... it.blastingnews.com