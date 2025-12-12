Scomparsi e mai trovati Chi sono i baresi svaniti nel nulla e le loro storie
Molti baresi sono scomparsi nel nulla, lasciando dietro di sé storie di mistero e dolore. Persone che, improvvisamente, sono scomparse senza tracce, lasciando famiglia e amici nell'angoscia di un'assenza senza spiegazioni. Questi casi rappresentano un dolore invisibile, alimentato dalla speranza di un ritrovamento e dalla volontà di conoscere la verità.
Persone sparite nel nulla e mai ritrovate. Scomparse all'improvviso, vite sospese come quelle dei parenti che non hanno mai smesso di cercare e sperare. Un esercito invisibile che, anche in Puglia, conta uomini e donne, adulti e minori, di cui si è persa ogni traccia. Ogni anno, il 12 dicembre.
Il postino scomparso nel 2019, i cui resti sono stati trovati lo scorso 7 novembre
