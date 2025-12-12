Scomparsi e mai trovati Chi sono i baresi svaniti nel nulla e le loro storie

Molti baresi sono scomparsi nel nulla, lasciando dietro di sé storie di mistero e dolore. Persone che, improvvisamente, sono scomparse senza tracce, lasciando famiglia e amici nell'angoscia di un'assenza senza spiegazioni. Questi casi rappresentano un dolore invisibile, alimentato dalla speranza di un ritrovamento e dalla volontà di conoscere la verità.

Persone sparite nel nulla e mai ritrovate. Scomparse all'improvviso, vite sospese come quelle dei parenti che non hanno mai smesso di cercare e sperare. Un esercito invisibile che, anche in Puglia, conta uomini e donne, adulti e minori, di cui si è persa ogni traccia. Ogni anno, il 12 dicembre. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Il postino scomparso nel 2019, i cui resti sono stati trovati lo scorso 7 novembre - facebook.com Vai su Facebook

Bari, ritrovato dopo una settimana il furgoncino di Librolab

Video Bari, ritrovato dopo una settimana il furgoncino di Librolab Video Bari, ritrovato dopo una settimana il furgoncino di Librolab