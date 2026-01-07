Industria calzaturiera | nei primi 9 mesi del 2025 in Campania export in in calo dell’11,9%

Nel periodo dei primi nove mesi del 2025, l’export dell’industria calzaturiera in Campania ha registrato una diminuzione dell’11,9%. Nonostante questa flessione, il settore italiano mostra segnali di stabilizzazione, in un quadro macroeconomico globale ancora fragile. Questa situazione richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le tendenze e le prospettive future del comparto calzaturiero.

Il settore calzaturiero italiano lancia segnali di progressiva stabilizzazione in un contesto macroeconomico globale ancora incerto. Secondo l'indagine congiunturale condotta dal Centro Studi di Confindustria Accessori Moda per Assocalzaturifici, i primi nove mesi del 2025 descrivono un comparto che, pur ancora in territorio negativo (-4,1% i ricavi nel campione di Associati su gennaio-settembre 2024), vede un'importante attenuazione della flessione: il terzo trimestre ha registrato infatti un calo tendenziale del fatturato del -0,9%, un dato sensibilmente migliore rispetto alle pesanti contrazioni sperimentate nella prima metà dell'anno.

INDUSTRIA CALZATURIERA ITALIANA: IL FATTURATO 2025 ATTESO A 12,8 MILIARDI DI EURO ( -3,1% SUL 2024). EXPORT A QUOTA 7,7 MILIARDI NEI PRIMI 8 MESI - L’indagine del Centro Studi di Confindustria Accessori Moda per Assocalzaturifici evidenzia un netto miglioramento nel terzo trimestre (- msn.com

Industria calzaturiera italiana: export a quota 7,7 miliardi nei primi 8 mesi 2025 - Il settore calzaturiero italiano lancia segnali di progressiva stabilizzazione in un contesto macroeconomico globale ancora incerto. 9colonne.it

