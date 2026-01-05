Melissa Acani 22enne scomparsa da oltre un mese da Livigno | È in difficoltà si cerca tra Bergamo e Milano

Da oltre un mese, Melissa Acani, 22 anni, è scomparsa da Livigno. È alta 1,75 metri, con capelli rossi, occhi azzurri e una cicatrice sulla testa. Si muove con difficoltà a causa di una claudicazione alla gamba destra. Le ricerche sono concentrate tra Bergamo e Milano. Si invita chi ha notizie a contattare le autorità competenti.

Melissa ha capelli rossi, occhi azzurri e una cicatrice sulla testa. È alta 1,75 metri, pesa 80 kg ed è claudicante alla gamba destra. Si cerca tra Milano e Bergamo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

