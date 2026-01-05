Melissa Acani 22enne scomparsa da oltre un mese da Livigno | È in difficoltà si cerca tra Bergamo e Milano

Da oltre un mese, Melissa Acani, 22 anni, è scomparsa da Livigno. È alta 1,75 metri, con capelli rossi, occhi azzurri e una cicatrice sulla testa. Si muove con difficoltà a causa di una claudicazione alla gamba destra. Le ricerche sono concentrate tra Bergamo e Milano. Si invita chi ha notizie a contattare le autorità competenti.

Melissa ha capelli rossi, occhi azzurri e una cicatrice sulla testa. È alta 1,75 metri, pesa 80 kg ed è claudicante alla gamba destra. Si cerca tra Milano e Bergamo.

ATTENZIONE!! SCOMPARSA!! ACANI MELISSA Scomparsa dicembre 2025 22anni

A #Livigno, sono in corso le ricerche per Melissa Acani, 22 anni, scomparsa da circa un mese. Le autorità continuano le indagini, dopo che sono stati rilevati alcuni movimenti sul suo telefono nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa. x.com

