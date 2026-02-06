Antonietta De Rosa scomparsa nel nulla dalla provincia di Cremona | Potrebbe essere in difficoltà

La giovane Antonietta De Rosa, 20 anni, è scomparsa improvvisamente dalla provincia di Cremona. L'associazione Penelope Lombardia ha già diffuso l’appello, chiedendo ai cittadini di aiutare a ritrovarla. Finora non ci sono tracce né segni di dove possa essere finita. La famiglia è in ansia e spera in un aiuto rapido da parte di chi l’ha vista o sa qualcosa.

L'associazione Penelope Lombardia ha lanciato un appello per ritrovare Antonietta De Rosa, 20 anni, scomparsa ieri dalla provincia di Cremona. Dovrebbe assumere farmaci che non ha con sé e potrebbe essere in difficoltà.

