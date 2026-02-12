La tensione cresce a pochi giorni dal derby tra Fermana e Montegranaro. La Fermana si prepara ad affrontare l’avversaria locale in una sfida che promette emozioni e rivalità. I giocatori si allenano intensamente, consapevoli dell’importanza di questa partita per il campionato di Eccellenza. I tifosi già sognano una vittoria casalinga che potrebbe fare la differenza nella classifica.

E’ la settimana che porta al derby in casa Fermana, contro il Montegranaro, l’altra formazione fermana che partecipa al campionato di Eccellenza. Squadra partita per fare bene e strizzare l’occhio con decisione ai playoff, solo sfiorati lo scorso anno, ma al momento alle prese con un momento di crisi tecnica evidente. Dopo il ko di sabato scorso a Jesi infatti il tecnico Gabriele Baldassarri, tra l’altro ex Fermana sia da calciatore (ad inizio anni ‘90) e poi da tecnico nella stagione 2021-2022 (era lui in panchina nel giorno della retrocessione a Viterbo), e del vice Andrea Del Gatto (fermano doc e nello staff canarino lo scorso anno), hanno rassegnato le loro dimissioni nella giornata di lunedì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fermana e Montegranaro guardano al derby

Trodica si prepara ad affrontare una sfida importante contro il Montegranaro, una delle squadre più solide del torneo.

Questa settimana la Jesina gioca in anticipo contro il Montegranaro.

Fermana, un poker che fa esplodere il Recchioni. Montegranaro, ko e polemicheECCELLENZA - Quattro reti, primato e tifosi di nuovo a cantare in casa: pomeriggio praticamente perfetto per la Fermana che brinda dopo due pareggi consecutivi grazie ai gol di Nunzi, Cicarevic e Guti ... cronachefermane.it

Eccellenza, pesano ancora i quattro gol rimediati domenica sul campo della capolista Fermana. La Jesina anticipa col Montegranaro. Puddu chiede ai suoi un riscattoLo racconta anche la classifica con le due formazioni appaiate a quota 23 punti, in 12esima posizione, zona playout. Osimana e Fabriano Cerreto in campo domani, entrambe in casa: i giallorossi ... sport.quotidiano.net

Le partite del mese di Febbraio: Domenica 1 | Stadio B. Recchioni, Fermo Fermana - Jesina Sabato 7 | Stadio Carotti, Jesi Jesina - Montegranaro Domenica 15 | Stadio della Vittoria, Tolentino Tolentino - Jesina Domenica 22 | Stadio Carotti, Jesi Jesina - Mont - facebook.com facebook