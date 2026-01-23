Trodica si prepara ad affrontare una sfida importante contro il Montegranaro, una delle squadre più solide del torneo. La partita si prospetta più impegnativa rispetto al recente pareggio con la Fermana, richiedendo attenzione e determinazione. È un’occasione per confermare la crescita della squadra e affrontare con efficacia un avversario di livello superiore.

"Con il Montegranaro sarà una gara più difficile di quella pareggiata a casa della capolista Fermana". Stefano Spagna, esperto attaccante del Trodica, guarda al prossimo appuntamento in cui la squadra deve continuare il cammino nell’alta classifica, oltretutto all’andata il Montegranaro ha vinto il match. "Nell’ultimo turno a casa della leader – aggiunge – non mancano le motivazioni, domenica dovremo mettere sul piatto qualcosa in più per recuperare i punti persi all’andata contro un avversario che subisce pochi gol". Nel Trodica non manca la concorrenza in una rosa di alto livello. "C’è concorrenza in tutte le squadre forti ed è fondamentale perché ti permette di allenarsi al top e di non mollare mai essendoci il rischio di perdere il posto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - LA seconda forza del torneo. "Trodica, contro il Montegranaro più dura della sfida alla Fermana»

Verso Il big match tra la leader fermana e la seconda forza del torneo. "Trodica, l’arrivo di Vanzan si sposa alla perfezione con il nostro progetto»Il prossimo incontro vedrà affrontarsi la capolista Fermana e la seconda in classifica, Trodica.

