Carnevale di Sciacca al via dopo il maltempo | la festa comincia con il superospite Fabio Rovazzi
Il Carnevale di Sciacca si svolge finalmente, dopo le piogge intense che avevano costretto a spostarlo. La festa inizia con la presenza di Fabio Rovazzi, che ha attirato molti spettatori alla prima sfilata. Le strade si riempiono di carri allegorici, musica e persone entusiaste.
Grande evento con il "Re dei tormentoni estivi" che spopolò con alcune hit negli anni prima del Covid. Definito il nuovo calendario dal 20 febbraio all'1 marzo. Quest'anno si festeggiano 400 anni di storia e tradizioni in maschera Sciacca si prepara a riaccendere luci, musica e colori del suo Carnevale dopo il rinvio imposto dal maltempo. Lo farà con un superospite che accenderà subito il palco dei grandi eventi già nella prima serata della kermesse: venerdì 20 febbraio ci sarà Fabio Rovazzi. Un artista che ha fatto della poliedricità il suo punto di forza. Un milione e 300 mila follower su Instagram, ma sopratutto una discografia che, nella sua essenzialità, ha lasciato il segno nelle estati italiane.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Carnevale di Sciacca, nonostante il rinvio per maltempo la festa comincia con gli eventi collaterali
Nonostante il maltempo abbia costretto a rinviare le sfilate, il Carnevale di Sciacca 2026 è iniziato comunque con gli eventi collaterali.
Il maltempo ferma il Carnevale di Sciacca, tutto spostato di una settimana: le modifiche al programma
