Schianto mortale ad Asti Ovest | chi erano Piero Giamello e Adriana Calosso il dramma dopo la festa
Piero Giamello e Adriana Calosso sono morti in un incidente avvenuto ad Asti Ovest, dopo aver partecipato a una festa di compleanno. La loro auto si è scontrata con un altro veicolo sulla Statale 10, provocando un impatto violento che non ha lasciato scampo ai due. La tragedia si è verificata nel cuore della sera, poco dopo il momento di allegria tra amici.
Incidente mortale ad Asti Ovest: cosa è successo sulla Statale 10?. Una serata normale, una festa di compleanno, poi il buio. È accaduto venerdì sera, intorno alle 22.30, sulla Statale 10 alle porte di Asti, all'altezza del casello di Asti Ovest. Secondo la prima ricostruzione, un'Audi A3 condotta da un 34enne residente nell'Albese – con a bordo una giovane di 23 anni di Tonco – procedeva in uscita dalla città quando si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto che viaggiava in direzione opposta. Sulla Punto c'erano Piero Giamello, 61 anni, e la compagna Adriana Calosso, 67 anni. Per loro non c'è stato nulla da fare.
