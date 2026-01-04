Tragico incidente ad Ardea schianto frontale dopo un sorpasso | morte tre persone due erano marito e moglie

Un grave incidente si è verificato ad Ardea, coinvolgendo due veicoli in uno scontro frontale dopo un sorpasso. L’incidente ha causato la morte di tre persone, tra cui una coppia di coniugi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo le vittime non sono riuscite a salvarsi. La dinamica dell’incidente è oggetto di approfondimento da parte delle autorità.

