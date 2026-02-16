Scherma la consegna dell’onorificenza conferita dalla Federazione Scudo d’onore di bronzo alla Malaspina

La Federazione Italiana Scherma ha premiato la Schermistica Malaspina Massa con lo Scudo d’onore di bronzo 2025. La decisione è arrivata dopo che la squadra ha ottenuto risultati importanti nelle ultime competizioni nazionali. La consegna dell’onorificenza si è svolta ieri, davanti a un pubblico di atleti e appassionati, in una cerimonia semplice ma significativa.

La Schermistica Malaspina Massa insignita dello ' Scudo d'onore di bronzo 2025 ' dalla Federazione Italiana Scherma. L'importante onorificenza è stata conferita tramite delibera del consiglio federale in segno di riconoscimento per la meritoria attività svolta nella promozione della scherma a livello nazionale. E' un riconoscimento che viene attribuito alle società con almeno 15 anni di attività ininterrotta e la Schermistica Malaspina Massa il prossimo settembre festeggerà i 20 anni di vita. Per dare il giusto risalto alla celebrazione degli insigniti il Consiglio ha organizzato un evento ad hoc, la " Cerimonia delle Onorificenze ", che si è tenuta a Torino presso l'Auditorium del Museo dell'Automobile.