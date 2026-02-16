L'Apuania Tennistavolo ha sorpreso tutti vincendo 3-0 a Servigliano, segnando un risultato inatteso nella terza giornata di ritorno del campionato di A1. La squadra ha mostrato grande determinazione e ha sfruttato al massimo le occasioni, portando a casa una vittoria importante in terra marchigiana.

Impennata di orgoglio per l’Apuania Tennistavolo che nelle Marche capovolge il pronostico e con uno 0-3 si impone a Servigliano nella terza giornata di ritorno del campionato nazionale di A1. I gialloazzurri del presidente Guglielmo Bellotti e del ds Claudio Volpi arrivano nel fermàno reduci da una striscia negativa di tre sconfitte consecutive (sono sette quelle complessive da inizio campionato) con una assoluta necessità di fare punti per uscire dalle sabbie mobili di fondo classifica. E l’impresa riesce perché oltre ad imporsi in casa dei marchigiani che a loro volta avevano vinto ad Avenza per 1-3, l’Apuania si regala il primo 0-3 della stagione (il regolamento assegna 3 punti in caso di successo per 3-0 o 3-1; che diventano 2 in caso di successo per 3-2, con 1 punto anche per i perdenti) che riporta ottimismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scatto d’orgoglio per l’Apuania in terra marchigiana

Nella serata di lunedì 22 dicembre, a Torremaggiore, si è svolta la prima edizione di Agrialbero, una manifestazione dedicata alla valorizzazione del territorio e dell’agricoltura locale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.