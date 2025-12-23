Oltre 70 trattori disposti a forma di albero di Natale | così gli agricoltori festeggiano l' orgoglio della terra

23 dic 2025

Nella serata di lunedì 22 dicembre, a Torremaggiore, si è svolta la prima edizione di Agrialbero, una manifestazione dedicata alla valorizzazione del territorio e dell’agricoltura locale. Oltre 70 trattori sono stati disposti a formare un albero di Natale, simbolo di orgoglio e identità agricola. L’evento ha riscosso un'ampia partecipazione, confermando il forte legame tra comunità e tradizioni rurali.

Si è tenuta nella serata di ieri, lunedì 22 dicembre, a Torremaggiore la prima edizione dell’Agrialbero, una manifestazione inedita e fortemente identitaria che ha registrato una grande partecipazione e un riscontro estremamente positivo da parte della comunità locale.Un evento capace di unire. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

