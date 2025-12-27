Eccidio al poligono fiaccolata della memoria | I sette fratelli Cervi orgoglio di questa terra
Reggio Emilia, 27 dicembre 2025 – Suggestive, alle 17.30, di sabato 27 dicembre, come da tradizione, le fiaccole avanzano dal centro di Campegine, da via Amendola, verso il cimitero dove c’è la Tomba Monumentale della famiglia per commemorare i Sette fratelli Cervi, nel giorno della ricorrenza dell’82° della loro fucilazione al poligono di tiro di Reggio, per mano dei fascisti. Il sindaco Spanò: “Troppo poco l’impegno politico di oggi”. Il sindaco di Campegine, Alessandro Spanò, apre la commemorazione: “Ricordo la famiglia Cervi che ha pagato con un sacrificio enorme la ricerca della libertà, oggi non stiamo doverosamente omaggiando: troppo poco l’impegno politico della cittadinanza, troppo l’astensionismo e la distanza dall’impegno civile – Spanò prosegue con forza –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: "Orsetti gommosi per colazione" al Teatro Fratelli Cervi di Caselle
Leggi anche: Una fiaccolata democratica per gli 81 anni dall’eccidio di Madonna dell’Albero, Barattoni: "Ravenna è antifascista"
I sette fratelli e Quarto Camurri: La loro storia è un simbolo. Un impegno per il futuro.
Eccidio al poligono, fiaccolata della memoria: "I sette fratelli Cervi, orgoglio di questa terra" - L’omaggio davanti alla Tomba Monumentale della Famiglia Cervi, poi la performance musicale di Alberto Padovani ... msn.com
Sabato a Guastalla omaggio alla tomba di Quarto Camurri - Sono trascorsi 82 anni dall’eccidio dei Sette Fratelli Cervi e di Quarto Camurri, uccisi dai fascisti al Poligono di Tiro di Reggio Emilia il 28 dicembre 1943: una data cruciale per la memoria del ter ... sassuolo2000.it
Il 28 dicembre la celebrazione dell'82° anniversario dell'eccidio: dopo l'incontro in Sala del Tricolore, con la sindaca di Genova Silvia Salis, si prosegue con la commemorazione al Poligono di tiro. Nel pomeriggio le celebrazioni si spostano a casa Cervi - facebook.com facebook
Il #15dicembre 1941 presso il poligono di tiro di #Opicina le autorità fasciste fucilarono i #patrioti: #ViktorBobek, #SimonKos, #IvanIvancic, #PinkoTomažic e #IvanVadnal.Dopo l'eccidio i corpi vennero sepolti in una fossa comune.Solo dopo la #Liberazione le x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.