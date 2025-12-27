Eccidio al poligono fiaccolata della memoria | I sette fratelli Cervi orgoglio di questa terra

Reggio Emilia, 27 dicembre 2025 – Suggestive, alle 17.30, di sabato 27 dicembre, come da tradizione, le fiaccole avanzano dal centro di Campegine, da via Amendola, verso il cimitero dove c’è la Tomba Monumentale della famiglia per commemorare i Sette fratelli Cervi, nel giorno della ricorrenza dell’82° della loro fucilazione al poligono di tiro di Reggio, per mano dei fascisti. Il sindaco Spanò: “Troppo poco l’impegno politico di oggi”. Il sindaco di Campegine, Alessandro Spanò, apre la commemorazione: “Ricordo la famiglia Cervi che ha pagato con un sacrificio enorme la ricerca della libertà, oggi non stiamo doverosamente omaggiando: troppo poco l’impegno politico della cittadinanza, troppo l’astensionismo e la distanza dall’impegno civile – Spanò prosegue con forza –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I sette fratelli e Quarto Camurri: La loro storia è un simbolo. Un impegno per il futuro.

