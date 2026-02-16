Scaroni ai tifosi del Milan | Sosteneteci sempre su Var e regole serve dialogo

Paolo Scaroni ha incontrato questa mattina i tifosi del Milan alla Trienna, spiegando che il club ha bisogno del loro supporto costante. Durante l'incontro, il presidente ha sottolineato l'importanza di mantenere un dialogo aperto sulle decisioni legate al VAR e alle regole del calcio. Scaroni ha chiesto ai tifosi di continuare a sostenerli, anche quando ci sono decisioni che non convincono. La città di Milano, già piena di energia per i Giochi Olimpici Invernali 2026, ha visto un momento di confronto tra la dirigenza e la curva rossonera.

In una Milano già immersa nell'atmosfera dei Giochi Olimpici Invernali 2026, il presidente del Milan Paolo Scaroni è arrivato questa mattina alla Triennale, sede d'eccezione di Casa Italia. L'evento rientra nel contesto di Your Next Milano 2026, summit che mette al centro la competitività del territorio e riunisce figure di rilievo istituzionale insieme ai protagonisti dello sport di alto livello. Il dirigente rossonero figura tra i protagonisti di Your Next Milano 2026, insieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala, al governatore della Lombardia Attilio Fontana e al presidente dell'Inter Beppe Marotta.