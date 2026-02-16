Milan Scaroni | Cardinale in Lega? E’ stato accolto molto bene VAR? Di queste cose non parlo

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha spiegato che l’ingresso di Cardinale in Lega è stato molto apprezzato dai club. Durante l’evento

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è stato ospite dell'evento "Your Next Milano" andato in scena alla alla Triennale di Milano alla quale, al termine, ha rilasciato delle dichiarazioni. Il presidente del club di via Aldo Rossi ha voluto spendere alcune parole a riguardo della presenza di Gerry Cardinale, patron del Milan, all'assemblea della Lega Serie A di questa mattina, ma non solo. Alcuni giornalisti presenti hanno provato a strappargli delle parole legate alla questione VAR dopo Inter-Juventus senza, però, riuscirci. Il presidente rossonero ha, infatti, preferito non rispondere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha approfondito diversi aspetti legati alla società, tra cui il desiderio di Gerry Cardinale di rimanere a lungo nel club.

