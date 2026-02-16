Milan parla Scaroni | Messaggio per i tifosi rossoneri? Di sostenerci sempre Su Var e cambio regolamento…

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato dopo le recenti polemiche sui controlli del Var e le modifiche alle regole del calcio. La confusione in campo e le decisioni contestate hanno spinto Scaroni a rivolgersi direttamente ai tifosi, chiedendo loro di continuare a credere nella squadra. Durante un’intervista, ha ricordato l’importanza di restare uniti e di supportare i rossoneri, anche nei momenti difficili.

De Sciglio riparte dalla. Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l’ex Juve e Milan Malen Roma, l’olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall’Aston Villa Milan, parla Scaroni: «Messaggio per i tifosi rossoneri? Di sostenerci sempre. Su Var e cambio regolamento.» Baggio svela: «Compagno più forte? Forse Ronaldo. Lo stadio più bello? Roma ai Mondiali ’90. La Brignone.» Batistuta fa una rivelazione shock: «Ho chiesto che mi tagliassero le caviglie, volevo smettere di soffrire!» Infortunati Roma: sospiro di sollievo per Gasperini. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Milan, parla Scaroni: «Messaggio per i tifosi rossoneri? Di sostenerci sempre. Su Var e cambio regolamento…» Milan, Scaroni: “Cardinale in Lega? E’ stato accolto molto bene. VAR? Di queste cose non parlo” Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha spiegato che l’ingresso di Cardinale in Lega è stato molto apprezzato dai club. Roma-Milan 1-1: rossoneri salvati da Maignan: è lui l’MVP per i tifosi rossoneri La partita tra Roma e Milan si è conclusa con un pareggio 1-1, grazie alle importanti parate di Maignan. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Milan, Scaroni: Bell'accoglienza in Lega per Cardinale. VAR? Di queste cose non parloOspite dell'evento 'Your Next Milano', alla Triennale di Milano, il presidente del Milan Paolo Scaroni ha parlato così dell'attualità. tuttomercatoweb.com VIDEO MN - Scaroni: Var? Di queste cose non parlo. Cardinale accolto molto bene in LegaPaolo Scaroni, presidente del Milan, è arrivato in questi minuti alla Triennale di Milano, che in questi giorni ospita Casa Italia in occasione dei Giochi Olimpici Invernali ... milannews.it L'attaccante americano del Milan Pulisic parla del suo rapporto con l'Italia e del forte legame con i colori rossoneri - facebook.com facebook Milan, Allegri parla chiaro: oggettività VAR e stoccata a Conte x.com