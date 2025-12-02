Pullman a fuoco in A4 vigili del fuoco al lavoro per la rimozione

I vigili del fuoco impegnati per mettere in sicurezza e rimuovere il pullman a due piani andato a fuoco sul tratto milanese dell'autostrada A4. La parte superiore è stata tagliata con l'uso dei flessibili e separata dal resto del mezzo grazie alle autogru per facilitare le operazioni di trasporto . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

