Prende fuoco in serata una legnaia arrivano i Vigili del fuoco che domano il rogo

Nella serata di giovedì 18 dicembre, un incendio ha coinvolto una legnaia in via Galeazza a Savignano sul Rubicone. Pronto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Cesena, che sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Un intervento tempestivo per contenere i danni e garantire la sicurezza della zona.

