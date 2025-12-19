Prende fuoco in serata una legnaia arrivano i Vigili del fuoco che domano il rogo
Nella serata di giovedì 18 dicembre, un incendio ha coinvolto una legnaia in via Galeazza a Savignano sul Rubicone. Pronto l'intervento dei Vigili del Fuoco di Cesena, che sono riusciti a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Un intervento tempestivo per contenere i danni e garantire la sicurezza della zona.
Intervento dei Vigili del fuoco nel territorio comunale di Savignano. Alle ore 19:30 di ieri sera, giovedì 18 dicembre, due squadre dei Vigili del Fuoco di Cesena sono intervenute in via Galeazza a Savignano sul Rubicone a causa dell'incendio di una legnaia. I Vigili del Fuoco hanno operato per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
