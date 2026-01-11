Crans-Montana due precedenti indagini sui coniugi Moretti prima del tragico incendio

Crans-Montana, 2023 – Prima dell’incendio che ha coinvolto il bar Le Constellation, i coniugi Moretti erano stati oggetto di due indagini da parte delle autorità vallesane. Le verifiche riguardavano prestiti Covid e possibili irregolarità nelle condizioni di lavoro. Questi precedenti investigativi costituiscono un elemento importante nel quadro delle indagini in corso e nelle analisi degli eventi.

