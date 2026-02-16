Scalo commerciale il no di Cinisello | Ricadute negative per tutti

Cinisello ha deciso di opporsi alla proposta di trasformare l’aeroporto del Parco Nord in uno scalo commerciale, preoccupata per le conseguenze negative che potrebbe portare. La decisione arriva dopo che anche Bresso ha espresso il suo dissenso contro il progetto, evidenziando come l’aumento del traffico e i possibili disagi colpiscano direttamente i residenti. La città si prepara a organizzare incontri pubblici per discutere i rischi di questa trasformazione, temendo che possa compromettere la qualità della vita nel quartiere.

Dopo Bresso, anche Cinisello si mobilita per dire no alla trasformazione dell' aeroporto del Parco Nord in uno scalo commerciale. La mozione urgente, presentata da tutte le forze di maggioranza, ha l'obiettivo della tutela del territorio comunale, del polmone verde metropolitano e "per ribadire la netta contrarietà a qualsiasi ipotesi di sviluppo dei voli commerciali. Si ribadisce la centralità del protocollo di intesa del 2007, che ha definito la vocazione dello scalo escludendone l'utilizzo per voli commerciali e sottolinea come eventuali modifiche dell'attuale assetto avrebbero ricadute negative sul territorio, in particolare sotto il profilo ambientale, acustico e della vivibilità urbana".