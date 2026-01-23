Frosinone Abusivismo commerciale e lavoro nero La GdF pone sotto sequestro un centro massaggi cinese nella zona Scalo

Le forze dell'ordine di Frosinone hanno sequestrato un centro massaggi cinese nella zona Scalo, nell'ambito di controlli mirati contro abusivismo commerciale e lavoro nero. L'intervento dei Finanzieri si inserisce in un'azione più ampia di verifica sul rispetto delle normative, volte a tutelare le imprese e i lavoratori onesti. L'operazione evidenzia l'importanza di verifiche costanti per mantenere un contesto economico regolamentato e trasparente.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, negli ultimi giorni, hanno intrapreso un'attività di controllo a largo raggio

