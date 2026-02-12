Il giudice per le udienze preliminari di Catanzaro ha deciso di rinviare a giudizio 42 persone legate alla ‘ndrangheta, tra cui alcuni dei principali esponenti del clan Gaglianesi. La decisione arriva dopo le indagini della Dda, che hanno portato all’accusa di far parte di un’organizzazione criminale molto radicata nella zona. Ora si attende il processo, che potrebbe portare a nuovi sviluppi sulla presenza della mafia calabrese nella regione.

Catanzaro, rinviati a giudizio 42 esponenti della ‘ndrangheta: il clan dei Gaglianesi a processo. Quaranta due persone, tra figure di spicco e presunti collaboratori, sono state rinviate a giudizio dal gup del Tribunale di Catanzaro, Fabiana Giacchetti, con l’accusa di far parte di un’organizzazione criminale radicata nel territorio. L’inchiesta, denominata “Clean Money”, svela un sistema di estorsioni, usura, traffico di droga e riciclaggio di denaro sporco che ha pervaso diverse aree della regione. Il processo, atteso per i prossimi mesi, si preannuncia come un banco di prova per la giustizia e un momento cruciale per la sicurezza in Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ndrangheta Gaglianesi

La lotta alla ‘ndrangheta continua a essere una priorità per le autorità italiane.

Si apre un nuovo capitolo nel procedimento giudiziario riguardante il crollo della gru a Boara, avvenuto durante una notte di maltempo.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Ndrangheta Gaglianesi

'Ndrangheta, il gup accoglie le richiesta della Dda: 42 rinvii a giudizio (NOMI)Le accuse contestate a vario titolo sono pesanti: associazione a delinquere di tipo mafioso, usura, estorsioni ai danni di imprenditori, truffa, riciclaggi ... zoom24.it

Operazione del Ros dei Carabinieri, eseguita misura gip Genova I Carabinieri del Ros, con il... #LATITANZA #ROSCARABINIERI #’NDRANGHETA - facebook.com facebook